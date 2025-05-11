Трамп оцінив відмову Путіна від 30-денного припинення вогню як потенційно велику подію

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Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на ігнорування Путіним пропозиції безумовного 30-денного припинення вогню з 12 травня, висунутої Коаліцією охочих і Україною та підміну її пропозицією прямих переговорів України й РФ у Стамбулі 15 травня, про що написав у своїй соцмережі Truth Social у неділю.

" Потенційно великий день для Росії та України! Подумайте про сотні тисяч життів, які будуть врятовані, коли ця нескінченна "кривава баня", як ми сподіваємося, закінчиться. Це буде абсолютно новий і набагато кращий СВІТ. Я продовжуватиму працювати з обома сторонами, щоб переконатися, що це станеться. Натомість США хочуть зосередитися на відновленні та торгівлі. Попереду ВЕЛИКИЙ тиждень!", - написав Трамп.