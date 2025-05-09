Справедливий мир це засудження росії як країни-агресора – кардинал Бичок

Справедливий мир означає засудження росії як країни-агресора, вважає Єпископ Мельбурнський УГКЦ, Кардинал Микола Бичок.

"Справедливий мир це є не тільки зупинення війни. Перш за все, це підтримка України як жертви цієї агресії і засудження агресора, який напав на Україну, підло увірвався до України. Справедливий мир – це засудження росії і належне її покарання як агресора", - сказав він журналістам у п’ятницю.

Бичок зазначив, що "мир це не тільки завершення війни, це заліковування всіх ран війни".

"Справді дуже багато жертв і саме то наша УГКЦ зосереджує увагу на тому, як допомогти нашим вірним, тим, які зранені війною, тим, хто втратив близьких і рідних, тих, хто зараз у полоні, ті, хто є зниклими без вісті. Тобто справді питання миру воно глобальне", - сказав він.

Бичок також вважає, що "Папа Лев XIV 14 вже показав ознаки об’єднуючої сили не лише для католицької церкви з усіма її різноманітними традиціями, а й для світу, розділеного конфліктами".

"Його пастирське серце і чітке бачення дають заохочення всім, хто шукає зцілення та примирення", - сказав кардинал.

Водночас, Бичок не повідомив подробиць голосування за кандидатуру папи, посилаючись на таємницю конклаву.