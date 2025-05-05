Міжвідомча група по переговорам щодо вступу України в ЄС схвалила проєкти дорожніх карт - Корнієнко

Міжвідомча робоча група по переговорам щодо вступу України в Європейський Союз схвалила проєкти дорожніх карт на другому засіданні, повідомив перший заступник голови Верховної Ради Олександр Корнієнко.

"Під головуванням Ольги Стефанішиної відбулося друге засідання Міжвідомчої робочої групи, що займається забезпеченням переговорного процесу щодо вступу України до Європейського Союзу та адаптації законодавства нашої держави до стандартів ЄС", - написав він у Facebook.

Корнієнко зазначив, що під час засідання схвалили проєкти дорожніх карт: "Верховенство права", "Реформа державного управління", "Функціонування демократичних інституцій", - написав він у Facebook.

Крім того, зазначив Корнієнко, затвердили проєкт Плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин (спільнот) України.

"Зміни, які ми здійснюємо, не відбуваються миттєво, але працюємо над ними системно та безперервно. Незалежно від темпів відкриття переговорних Кластерів, рухаємося вперед, готуючи законодавчі зміни для подальшої інтеграції України до ЄС", - підсумував він.

Джерело: https://www.facebook.com/oskorniyenko/posts/pfbid0Rh5nk3Vesza4zrt8BC2Wc86ESVDDyrnFsnn7KwdLXrcQxM1MFb7rr2fVSKEctrUMl