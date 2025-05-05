Інтерфакс-Україна
Події
15:17 05.05.2025

Посольство України в Словаччині з прикрістю сприйняло антиукраїнські заяви Фіцо

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Посольство України в Словацькій Республіці заявило, що "з прикрістю сприйняло антиукраїнські заяви" прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, що розкритикував президента Володимира Зеленського за слова про те, що Україна не може забезпечити безпеку політиків, які братимуть участь у святкуваннях 9 травня у Москві.

"Замість чергових звинувачень президента України Володимира Зеленського – цього разу у спробі залякування керівників держав та урядів, які мають намір 9 травня відвідати Москву – посольство б рекомендувало нашим словацьким партнерам уважніше вивчати, передивлятися та аналізувати заяви українського лідера, які стосувалися лише того, що українська сторона не виключає 9 травня провокацій з боку РФ і перекладання провини за порушення безпеки на Україну та не може, у зв’язку з цим, гарантувати їхню безпеку", - сказано у повідомленні у Facebook.

У посольстві наголосили, що Україна ще 11 березня безумовно погодилася на повне припинення вогню, у той час, як Росія постійно відкидає це та висуває нові вимоги, а зараз - "пропонує на 3 дні якесь коротке перемир’я, яке не є серйозним шляхом до миру".

"Для того, щоб відновити мир, потрібні заходи зміцнення безпеки і тривале, стійке перемир’я та тиша, а не просто якісь пропагандистські заклики чи акції. Визнаючи, що вторгнення в Україну є порушенням Росією міжнародного права, словацькому прем’єру, відтак, варто було б бути послідовним та визнати врешті решт й іншу очевидну річ: єдиний, хто хоче продовження цієї війни у намаганнях знищити Україну – це Путін. Сліпе ігнорування цього простого факту з боку словацького керівництва не лише негативно впливає на наші двосторонні відносини, а й заохочує російський режим до продовження агресії", - зазначили у диппредставництві.

Українське посольство підкреслило, що у роки Другої світової війни українські солдати зробили величезний внесок у перемогу над нацизмом, відзначившись неабияким героїзмом, хоробрістю та самопожертвою на всіх фронтах - 6 мільйонів українців чинили спротив зі зброєю в руках у лавах радянської армії, мільйони інших – у різних регулярних арміях Антигітлерівської коаліції.

"Друга світова війна торкнулася кожної української родини. Прямі людські втрати нашої держави у ній становлять понад 8 мільйонів осіб", - сказано у повідомленні

Як наголосили у посольстві, російські військові, які маршируватимуть по Красній площі 9 травня, точно не мають жодного відношення до перемоги над нацизмом. "Однак цілком вірогідно, що серед них будуть і такі, хто причетний до цілої низки воєнних злочинів проти України та проти українців в ході російської збройної агресії проти України. Чи вартує такий парад відвідання та оплесків – питання риторичне", - підкреслили у дипустанові.

Раніше Фіцо заявив, що своїми коментарями президент України Володимир Зеленський погрожує главам держав та прем'єр-міністрам країн, де проживають мільйони людей, і що "так не робиться".

3 травня президент Зеленський заявив, що Україна не може гарантувати іншим країнам безпеку їх представників під час запланованих поїздок в Москву 9 травня, оскільки російська сторона може вчиняти щодо гостей будь-які дії, а українська не може нести відповідальність за те, що відбувається у РФ.

Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас у квітні закликала європейських лідерів не брати участі у військових святкуваннях у Москві 9 травня, натомість продемонструвати солідарність з Україною.

Теги: #фіцо #посольство_україни_в_словаччині

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