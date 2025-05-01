Оголошену в розшук у справі Айбокс Банку Циганок затримали у Польщі - БЕБ

Директорку одного з департаментів Айбокс Банку Ірину Циганок, яку оголошено в міжнародний розшук у справі БЕБ щодо схеми міскодингу на 5 млрд грн, затримано у Польщі у рамках міжнародної співпраці.

У Бюро зазначають, що зараз вирішується питання щодо екстрадиції Циганок, яка тривалий час переховувалась від органів досудового розслідування.

Зокрема її та акціонерку банку Альону Шевцову підозрюють у вчиненні злочинів, передбачених ч.5 ст.27 "Пособництво у вчиненні злочину", ч.3 ст.28 "Вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб", ч.2 ст.203-2 "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор" та ч.3 ст.209 "Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом" Кримінального Кодексу України.

БЕБ стверджує, що посадовці та акціонери Айбокс Банку організували схему легалізації коштів нелегальних онлайн-казино через "міскодинг". Для цього було створено понад 20 підконтрольних компаній, які відкрили рахунки в банку. Гравці поповнювали ігрові акаунти, маскуючи платежі під оплату неіснуючих товарів і послуг.

На підставі зібраних доказів повідомлено про підозру кільком високопосадовцям, зокрема Шевцовій та її спільницям. Їх оголошено в розшук, а суд розпочав спеціальне досудове розслідування, яке вже завершено. Матеріали справи відкриті для ознайомлення, після чого її скерують до суду. Пошук інших фігурантів триває.

Як повідомлялось, у 2023 році Нацбанк ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію Айбокс Банку, який був 37-м за розміром активів із 66 українських банків, через низку порушень, серед яких - сприяння в проведенні турніру зі спортивного покеру і недостатній фінмоніторинг клієнтів навіть після попередження регулятора.

Айбокс Банк (раніше - Агрокомбанк) було засновано 1993 року. Станом на 31 січня 2023 року найбільшими його акціонерами були Володимир Дробот (73,93%) і Шевцова (24,98%).