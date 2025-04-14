Інтерфакс-Україна
Події
11:08 14.04.2025

Нетверезих молодиків, які голосно включили російську музику в Києві, притягнуто до відповідальності

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Правоохоронці встановили особи трьох мешканців Києва, які перебуваючи у стані сп'яніння, голосно транслювали музику російських виконавців та глумилися з громадян, які намагалися зробити їм зауваження та зважити на трагічні події у Сумах у неділю, наразі з ними працюють співробітники Служби безпеки України, повідомила пресслужба поліції Києва.

"Вчора, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео, на якому група юнаків на вулиці голосно увімкнула музику російських виконавців. Незважаючи на зауваження перехожих та нагадування про трагедію в Сумах, де внаслідок ракетної атаки загинули люди, молодики не вимкнули російський трек, а натомість зробили музику голосніше та почали глумитися з громадян", - йдеться у повідомленні поліції Києва на сайті у понеділок.

Відтак правоохоронці встановили особи усіх порушників – це двоє 17-річних місцевих мешканців, а також 20-річний житель Київщини. Свої дії вони пояснюють тим, що перебували у стані сп’яніння, адже напередодні вживали алкогольні напої, які придбав їх старший товариш.

Повідомляється, що поліцейські склали на порушників адміністративні матеріали за статтями 173 (Дрібне хуліганство) та 178 (Розпивання спиртних напоїв у громадських місцях і поява в громадських місцях у п'яному вигляді) Кодексу України про адміністративні правопорушення. Батьків порушників також притягнуто до відповідальності за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов'язків щодо виховання дітей (ст. 184 КУпАП).

Наразі з молодиками працюють співробітники Служби безпеки України.

Теги: #пяні_молодики

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