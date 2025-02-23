Спецпосланець США Віткофф вважає, що війна в Україні "була спровокована, і не обов'язково росіянами"

Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росію не обов’язково звинувачувати у розпалюванні війни в Україні.

"Війні не треба було – її спровокували. Це не обов’язково означає, що це було спровоковано росіянами", – сказав Віткофф у неділю в програмі CNN «State of the Union».

Він припустив, що причиною війни стало бажання України приєднатися до НАТО.

"Тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО. ... Цього не повинно було статися. Це фактично стало загрозою для росіян, тому ми повинні мати справу з цим фактом", - впевнений Віткофф.