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18:57 23.02.2025

Спецпосланець США Віткофф вважає, що війна в Україні "була спровокована, і не обов'язково росіянами"

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Спеціальний посланник США Стів Віткофф заявив, що Росію не обов’язково звинувачувати у розпалюванні війни в Україні.

"Війні не треба було – її спровокували. Це не обов’язково означає, що це було спровоковано росіянами", – сказав Віткофф у неділю в програмі CNN «State of the Union».

Він припустив, що причиною війни стало бажання України приєднатися до НАТО.

"Тоді були всілякі розмови про вступ України в НАТО. ... Цього не повинно було статися. Це фактично стало загрозою для росіян, тому ми повинні мати справу з цим фактом", - впевнений Віткофф.

 

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