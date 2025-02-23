Події

18:41 23.02.2025

Зеленський про американсько-чилійського журналіста, який начебто загинув у в'язниці в Україні: я не знав і не знаю його, навряд чи він становив загрозу

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Президент України Володимир Зеленський заявляє, що ніколи не чув про американця чилійського походження, який начебто підтримував РФ і загинув у в'язниці в Україні за нібито наказом українського президента.

"Я не знаю цієї особи. Я ніколи не знав його. Я не знаю, чи має він якесь відношення до розвідки чи до росії", - сказав президент України на пресконференції в неділю, коментуючи ситуацію з загибеллю журналіста Гонсало Ліра у в'язниці в Харкові і про начебто наказ Зеленського на це вбивство.

Зеленський із певною іронію зазначив: "Я не впевнений, що один журналіст з Чилі, який є наполовину американцем, а наполовину росіянином, становив настільки велику загрозу для наших збройних сил".

"Я не зацікавлений в такого роду речах", - додав Зеленський.

Раніше в своєму акаунті в соцмережі Х старший радник президента президента США Ілон Маск звинуватив президента України в буцімто причетності до вбивства американського журналіста Гонсало Ліра.

До того в постах Маска йшлося про те, що чілійсько-американський журналіст Гонсало Ліра знаходився у в'язниці в Україні і був вбитий.

Цього журналіста світові ЗМІ пов'язують з проросійськими поглядами, критикою України і українського президента.

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