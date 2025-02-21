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04:24 21.02.2025

Кличко в Європарламенті закликав ЄС посилити підтримку України

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Мер Києва Віталій Кличко, виступаючи з трибуни Європейського парламенту під час вручення йому престижної премії ім. Павла Адамовича, закликав посилити підтримку і допомогу Україні.

Нагородження відбулося під час пленарного засідання Європейського комітету регіонів.

"В Європарламенті закликав європейських партнерів посилити допомогу в найкритичніший для України момент. І, отримуючи премію імені мера Павла Адамовича, підкреслив, що це - відзнака не тільки моєї роботи, як мера Києва. Це - визнання відданості цінностям свободи і демократії, героїзму всього українського народу, який майже три роки бʼється за свою державність. За принципи і безпеку демократичного світу", - сказав Кличко.

Він зазначив, що мер Гданська Павел Адамович також відстоював принципи демократії і демонстрував, що лідерство - не тільки про управління.

"Лідерство - це насамперед про людяність, солідарність і служінням людям. Особливо тим, які цього потребують найбільше. І це сьогодні повинні розуміти й світові лідери, політики, коли ухвалюють рішення щодо допомоги й солідарності з Україною. Бо справедливість на боці України", - наголосив Кличко.

Джерело: https://t.me/vitaliy_klitschko/4200

Теги: #європарламент #заклик #кличко

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