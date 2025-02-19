Україна отримала від США зброю на $67 млрд та $31,5 млрд бюджетної допомоги – Зеленський

Україна витратила $320 млрд на ведення війни з РФ, з яких $200 було іноземною військовою допомогою, при цьому США надали $67 млрд військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення, повідомив президент Володимир Зеленський.

"Нам війна коштувала 320 мільярдів. 120 мільярдів – це ми, народ України, платники податків. 200 мільярдів – це Сполучені Штати Америки і Європейський Союз. Ми говоримо про зброю, це пакет зброї – 320 мільярдів. Всього Сполучені Штати Америки дали нам на сьогодні біля 60 мільярдів, і ми отримали ще плюс 31,5 мільярда. 67 мільярда зброї і 31,5 мільярда – це пряма фінансова допомога в бюджет", - сказав Зеленський на брифінгу журналістам у Києві в середу.

"Були якісь окремі програми, безумовно, вдячні за всі ці гуманітарні програми, але це не можна нараховувати", - додав голова української держави.

Він відзначив, що у України з США "абсолютно різні цифри, на жаль" щодо об'ємів наданої допомоги, і підкреслив, що треба з відповідними цифрами розібратися. "500 мільярдів – ось це все коштувало 500 мільярдів, і поверніть нам 500 мільярдів мінералами або чимось там - це несерйозна розмова", - сказав Зеленський.