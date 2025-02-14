Інтерфакс-Україна
Події
21:20 14.02.2025

Рішення РНБО про санкції проти Порошенка на сайті президента підмінили через помилки, стверджує адвокат

2 хв читати
Рішення РНБО про санкції проти Порошенка на сайті президента підмінили через помилки, стверджує адвокат
Фото: https://youtu.be/ZKhl8L14W7U?si=nql78gdHYOR6DUcu

Рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на підставі якого запроваджені санкції проти народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, було сфальсифіковане, стверджує адвокат Ілля Новіков.

За словами адвоката, неправильно вказаний податковий номер громадянина є підставою вважати запроваджені санкції недійсними. Але документ відредагували через добу після указу президента, що є грубим порушенням закону. Дані про дату і час втручання в документ, який є частиною законодавства, відображаються у його властивостях на сайті. "Текст рішення РНБО по введенню в дію санкцій було фальсифіковано на офіційному сайті президента України," - повідомив Новіков на брифінгу у п'ятницю.

Оприлюднений 13 лютого документ на сайті президента містив три помилки, які можна назвати технічними, хоча вони суттєві, стверджує адвокат. "Зайдіть на сайт президента, скачайте цей файл – там дата створення цього файла, час створення цього файла 14 лютого 2025 року 0 годин 18 хвилин. Ми напевно знаємо, що РНБО не збиралося 13 лютого, не було окремого засідання, щоб виправити технічні або нетехнічні помилки в цьому першому рішенні, тому ми впевнено стверджуємо, що у нас на очах відбувається фальсифікація", – сказав адвокат.

Він заявив, що готується позов до Верховного суду України щодо оскарження цих санкцій.

Захисник також зауважив, що, за його інформацією, суб’єктом подання проти Порошенка виступила не Служба безпеки України, а Кабмін. "Планувалося оголосити санкції в одному пакеті із прізвищами Порошенко, Коломойський, Медведчук, Жеваго, Боголюбов. Але не знайшлося підстав у конкретній інформації для запровадження санкцій проти Порошенка через терористичну діяльність. Терористична діяльність – це єдина підстава, якою можуть бути обґрунтовані санкції проти громадянина України. СБУ цього не підтвердила. Інші правоохоронні органи цього не підтвердили. І тоді за нашою інформацією, я сподіваюсь, що ми це дуже швидко підтвердимо, нагнули Фінмоніторинг України, який не має повноваження ініціювати санкції, але ініціював їх Кабмін", – пояснив Новіков.

 

Теги: #санкції #порошенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:35 22.05.2025
Глави МЗС України та Канади обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії

Глави МЗС України та Канади обговорили необхідність додаткового тиску і санкцій проти Росії

16:30 22.05.2025
Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

Порошенко з американською організацією Ukraine focus передали бригадам ТрО і "Госпітальєрам" партію "швидких"

23:03 21.05.2025
Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

Законопроєкт США щодо жорстких санкцій проти РФ вже має 81 співавтора - Маркарова

20:26 21.05.2025
США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

США мають варіанти посилення санкцій проти РФ, якщо це буде необхідно – Рубіо

15:45 21.05.2025
Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

Санкції, зброя, єдність: Петро Порошенко пропонує план дій проти росії

13:44 21.05.2025
В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

В "Євросолідарності" заявили про блокування участі Порошенка у ПА НАТО

13:03 21.05.2025
Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

Туск вважає, що залучення Польщі, Франції, Німеччини, Англії, Італії та США є ключовим у санкційному процесі проти РФ

05:43 21.05.2025
Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

Трамп відмовився підтримати санкції проти РФ, бо прагне укласти ділові угоди з Путіним – ЗМІ

01:36 21.05.2025
Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

Трамп про дії США після того, як ЄС і Британія запровадили нові санкції проти РФ: Побачимо

23:53 20.05.2025
Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

Сибіга: ЄС вже виділили дві третини з 2 млн артснарядів, йде робота над рештою

ВАЖЛИВЕ

Україна працює, щоб наступна технічна зустріч відбулася якнайшвидше - Зеленський

В результаті російського обстрілу Берислава загинули двоє людей

ГУР: Україна передала РФ список на обмін у форматі "1000 на 1000"

Швейцарія підтвердила готовність прийняти майбутні зустрічі щодо мирного врегулювання

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

ОСТАННЄ

З початку доби Сили оборони відбили 101 ворожу атаку - Генштаб

Іспанська поліція вважає, що у кілера, який убив Портнова було два спільники - ЗМІ

Технологічні сили України звернулися з відкритим листом до президента з проханням зняти заборону на контрольований експорт вітчизняного озброєння

Одну людину поранено внаслідок атаки ворожого дрона в Запорізькій області – ОВА

Продюсер Бардаш засуджений до 10 років позбавлення волі за підтримку російської агресії проти України

Сибіга: Нові агресивні заяви Путіна про "буферну зону" явно відкидають мирні зусилля

ГУР відкрило фотовиставку до Дня Героїв

Єврокомісар з питань оборони обговорив із Залужним еволюцію воєнних дій

Рада Європи проведе слухання щодо позбавлення Угорщини права голосу

Зеленський обговорив із представниками нацменшин імплементацію закону про корінні народи

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА