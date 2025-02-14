Рішення РНБО про санкції проти Порошенка на сайті президента підмінили через помилки, стверджує адвокат

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Рішення Ради національної безпеки та оборони (РНБО), на підставі якого запроваджені санкції проти народного депутата України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка, було сфальсифіковане, стверджує адвокат Ілля Новіков.

За словами адвоката, неправильно вказаний податковий номер громадянина є підставою вважати запроваджені санкції недійсними. Але документ відредагували через добу після указу президента, що є грубим порушенням закону. Дані про дату і час втручання в документ, який є частиною законодавства, відображаються у його властивостях на сайті. "Текст рішення РНБО по введенню в дію санкцій було фальсифіковано на офіційному сайті президента України," - повідомив Новіков на брифінгу у п'ятницю.

Оприлюднений 13 лютого документ на сайті президента містив три помилки, які можна назвати технічними, хоча вони суттєві, стверджує адвокат. "Зайдіть на сайт президента, скачайте цей файл – там дата створення цього файла, час створення цього файла 14 лютого 2025 року 0 годин 18 хвилин. Ми напевно знаємо, що РНБО не збиралося 13 лютого, не було окремого засідання, щоб виправити технічні або нетехнічні помилки в цьому першому рішенні, тому ми впевнено стверджуємо, що у нас на очах відбувається фальсифікація", – сказав адвокат.

Він заявив, що готується позов до Верховного суду України щодо оскарження цих санкцій.

Захисник також зауважив, що, за його інформацією, суб’єктом подання проти Порошенка виступила не Служба безпеки України, а Кабмін. "Планувалося оголосити санкції в одному пакеті із прізвищами Порошенко, Коломойський, Медведчук, Жеваго, Боголюбов. Але не знайшлося підстав у конкретній інформації для запровадження санкцій проти Порошенка через терористичну діяльність. Терористична діяльність – це єдина підстава, якою можуть бути обґрунтовані санкції проти громадянина України. СБУ цього не підтвердила. Інші правоохоронні органи цього не підтвердили. І тоді за нашою інформацією, я сподіваюсь, що ми це дуже швидко підтвердимо, нагнули Фінмоніторинг України, який не має повноваження ініціювати санкції, але ініціював їх Кабмін", – пояснив Новіков.