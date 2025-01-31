Интерфакс-Украина
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07:54 31.01.2025

Войска РФ за сутки потеряли 1670 человек - Генштаб

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Войска РФ за сутки потеряли 1670 человек - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Силы обороны за сутки ликвидировали 1670 оккупантов, 3 танка, 17 бронемашин, 33 артсистемы, 63 БПЛА, а также 102 ед. авто и спецтехники, информирует Генштаб ВСУ в фейсбуке утром пятницы.

"Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 31.01. 25 ориентировочно составили личного состава - около 837610 (+1670) человек, танков - 9893 (+3) ед, боевых бронированных машин - 20631 (+17) ед, артиллерийских систем - 22445 (+33) ед, РСЗО - 1265 (+1) ед, средства ПВО - 1050 (+0) ед, самолетов - 369 (+0) ед, вертолетов - 331 (+0) ед, БПЛА оперативно-тактического уровня - 23573 (+63), крылатые ракеты - 3054 (+0), корабли/катера - 28 (+0) ед, подводные лодки - 1 (+0) ед, автомобильной техники и автоцистерн - 35552 (+101) ед, специальная техника - 3726 (+1)", - сказано в сообщении.

Данные уточняются.

 

 

 

Теги: #потери_врага #генштаб_всу

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