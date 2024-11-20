На Донеччині загинув 11-річний хлопчик, його сестра і дідусь поранені внаслідок ворожого обстрілу

Російська армія в середу вдень завдала удару по с. Першомар’ївка Краматорського району Донецької області, загинув 11-річний хлопчик, його сестра і дідусь поранені.

"За даними слідства, 20 листопада 2024 року, о 15:40, російська армія нанесла удар, ймовірно, з РСЗВ "Торнадо-С" по с. Першомар’ївка Краматорського району. Влучання касетних боєприпасів відбулось по житловій забудові, де на подвір’ї одного з будинків загинув 11-річний хлопчик. Його сестра 12 років та 63-річний дідусь дістали мінно-вибухові травми, поранення голови, грудної клітини, рук і ніг", - повідомила Донецька обласна прокуратура.

Постраждалих госпіталізовано, їм надають кваліфіковану медичну допомогу.

Унаслідок ворожої атаки в населеному пункті пошкоджено житлові будинки та автотранспорт.

За процесуального керівництва Слов'янської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).