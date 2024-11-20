Події

18:58 20.11.2024

ВМС України та Шостий флот США зміцнюють співпрацю

1 хв читати
ВМС України та Шостий флот США зміцнюють співпрацю

Військово-Морські сили України зміцнюватимуть співпрацю з Шостим флотом США у сфері навчання українських моряків і захисту портів, повідомив Командувач ВМС ЗСУ віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

"Провів телефонну розмову з командувачем Шостого флоту Сполучених Штатів Америки віцеадміралом Джеффрі Андерсоном", - написав Неїжпапа в телеграмі у середу.

За його словами, також обговорили можливе проведення навчань із протимінної тематики для українських військових моряків у рамках "Сі Бриз". Віцеадмірал ВМС ЗСУ зазначив, що "підготовка - це основна частина нашого успіху. Чим більше моряків отримають сучасні знання, тим краще ми зможемо протистояти ворогу".

"Ще одна важлива тема - посилення протиповітряної оборони для захисту портової інфраструктури. Порти - це не лише стратегічні об'єкти, а й велика частина економічної стабільності України", - додав Неїжпапа.

Він також подякував віцеадміралу за всебічну підтримку з боку Сполучених Штатів і запропонував долучитися до Коаліції з розбудови морських можливостей України. "Разом ми можемо досягти ще більшого", - упевнений командувач ВМС ЗСУ.

За його словами, Андерсон відзначив професіоналізм і рішучість українських військових. "Цінуємо кожен крок підтримки наших партнерів", - підсумував Неїжпапа.

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

Зеленський: Інформаційне нагнітання про якусь особливу небезпеку, яке було сьогодні, тільки допомагає Росії

Графіки відключень світла в четвер застосовуватимуться однією-двома чергами з 7:00 до 22:00

Двох керівників підрозділів Сил оборони підозрюють у зловживаннях під час закупівлі запчастин до бойових літаків

США оголосили про додаткову допомогу для України на $275 млн

ОСТАННЄ

Ворог активізувався на времівському напрямку, продовжує інтенсивно атакувати і на покровському

Ворожа авіація продовжує завдавати ударів КАБ по Курській області

Україна та Італія поглиблять співпрацю в постачанні критичної сировини

Подоляк: Путіну потрібна заморожування війни через брак ресурсу, за деякий час він відновить агресію

Омбудсмен надіслав листи ООН і МКЧХ у зв'язку з інформацією про розстріл українських військовополонених на Курщині

Сибіга на зустрічі з Гроссі: Посилення присутності місій МАГАТЕ на наших ядерних об'єктах - необхідна відповідь на загрози ядерної небезпеки з боку РФ

Призупинення роботи посольства США в Києві не потребує евакуації його працівників - Держдеп

На Донеччині загинув 11-річний хлопчик, його сестра і дідусь поранені внаслідок ворожого обстрілу

Нідерланди завершили постачання до Румунії партії F-16 для навчання українських пілотів і техніків

Зеленський обговорив фінансову стійкість України з директоркою Світового банку з питань операційної діяльності

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА