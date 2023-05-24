Дні винної культури Vinnytsia Wine Days

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Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM
Логістична виставка – XXVIII День Логіста
II Науково-практична конференція "Зелене будівництво"
6-7 квітня 2023 року в Києві відбудуться XIV Міжнародна практична конференція
Big Trade-Marketing Show-2023
IX Міжнародна конференція UKRCEMFOR 2023: "Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку"
ХХVII Всеукраїнський День Логіста
27-28 жовтня відбудеться конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС"
Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster
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