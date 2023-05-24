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10:55 24.05.2023

Дні винної культури Vinnytsia Wine Days

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Дні винної культури Vinnytsia Wine Days

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ОСТАННЄ

Архітектурно-будівельний BUSINESS FORUM

Логістична виставка – XXVIII День Логіста

II Науково-практична конференція "Зелене будівництво"

6-7 квітня 2023 року в Києві відбудуться XIV Міжнародна практична конференція

Big Trade-Marketing Show-2023

IX Міжнародна конференція UKRCEMFOR 2023: "Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку"

ХХVII Всеукраїнський День Логіста

27-28 жовтня відбудеться конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС"

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

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