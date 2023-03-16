Інтерфакс рекомендує

16:16 16.03.2023

Логістична виставка – XXVIII День Логіста

0 хв читати
Логістична виставка – XXVIII День Логіста

РЕКЛАМА

ОСТАННЄ

II Науково-практична конференція "Зелене будівництво"

6-7 квітня 2023 року в Києві відбудуться XIV Міжнародна практична конференція

Big Trade-Marketing Show-2023

IX Міжнародна конференція UKRCEMFOR 2023: "Цементна промисловість. Найкращі практики. Перспективи розвитку"

ХХVII Всеукраїнський День Логіста

27-28 жовтня відбудеться конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС"

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

Food&NonFoodMaster-2022

Гуманітарний проект: знайди близьких

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА