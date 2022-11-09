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12:05 09.11.2022

ХХVII Всеукраїнський День Логіста

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ХХVII Всеукраїнський День Логіста

 

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ОСТАННЄ

27-28 жовтня відбудеться конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС"

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster

Food&NonFoodMaster-2022

Гуманітарний проект: знайди близьких

Національна премія в галузі нерухомості CP AWARDS 2022

Міжнародна конференція «Український Фармацевтичний Ринок» Ukrainian Pharma Inspiration Awards 24-25 травня 2022 року Київ, Україна + онлайн

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

Другий щорічний форум UkraineInvest

Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені - must visit подія для лідерів бізнесу, які шукають проривні ідеї для бізнесу й комплексне рішення управлінських задач

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