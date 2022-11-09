ХХVII Всеукраїнський День Логіста

Вхід для клієнтів:
27-28 жовтня відбудеться конференція "Український хліб, крупи, борошно та макарони на шляху до ЄС"
Конференція Private Label 2022 & DistributionMaster
Food&NonFoodMaster-2022
Гуманітарний проект: знайди близьких
Національна премія в галузі нерухомості CP AWARDS 2022
Міжнародна конференція «Український Фармацевтичний Ринок» Ukrainian Pharma Inspiration Awards 24-25 травня 2022 року Київ, Україна + онлайн
ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція
Другий щорічний форум UkraineInvest
Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені - must visit подія для лідерів бізнесу, які шукають проривні ідеї для бізнесу й комплексне рішення управлінських задач
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