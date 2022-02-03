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15:39 03.02.2022

ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

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ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

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Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені - must visit подія для лідерів бізнесу, які шукають проривні ідеї для бізнесу й комплексне рішення управлінських задач

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Київський міжнародний економічний форум 2021

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