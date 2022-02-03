ІV Міжнародна науково-практична онлайн-конференція

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Другий щорічний форум UkraineInvest
Global Inspiring Forum’2021: Світовий інтелект на одній сцені - must visit подія для лідерів бізнесу, які шукають проривні ідеї для бізнесу й комплексне рішення управлінських задач
Digital-chill
Головна афіліат-подія України Kyiv iGaming Affiliate Conference
Міжнародна виставка вина, алкогольної продукції та пива WINE&SPIRITS Ukraine
20й ювілейний Форум Фінансових Директорів
Х Щорічний судовий форум "Незалежна судова влада — фундамент держави в умовах турбулентності"
Перша міжнародна конференція з аграрного права
Київський міжнародний економічний форум 2021
Київський міжнародний економічний форум
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