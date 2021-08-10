U Tomorrow Summit (UTS)

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Interfax-Ukraine to host press conference 'Government Crisis in Ukraine. Preservation of Coalition or Early Elections?'
Бизнес-форум по эмоциональному интеллекту EQ Business Forum | 23 июля 2021 | Киев и онлайн
ODESSA BUSINESS FORUM
Бизнес-практика от лидеров рынка на GET Business Festival
12-й Международный Украинский энергетический форум Института Адама Смита
Форум кибербезопасности 2021: два дня актуальных обсуждений проблем ИБ в госсекторе и энергетике. Кратко о главном
Форум инновационных производств состоится 17 июня
Международный Форум современных технологий "Smart Building"
15-й фестиваль вина и гастрономии Kyiv Food and Wine Festival
Odessa Wine Week
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