Форум кибербезопасности 2021: два дня актуальных обсуждений проблем ИБ в госсекторе и энергетике. Кратко о главном

Форум кибербезопасности 2021 — это площадка, где эксперты обсуждали проблематику защиты государственных и энергопредприятий. Ивент организован разработчиком решений — компанией McAfee.

Форум длился два дня. В первый день были затронуты актуальные проблемы кибербезопасности. Речь шла о проблемах недостаточной регулируемости вопроса, слабой законодательной базе, реализованных и планируемых проектах в этом направлении.

Со слов спикеров прозвучала статистика о специфике кибератак и как они изменились с приходом пандемии. Мы узнали, что по-прежнему актуальным способом атак остается фишинг, при этом растет количество шифровальщиков среди вредоносного ПО. В общем было отмечено то, что хоть и количество атак растет, но больше внимания стоит обратить именно на улучшение их качества — все чаще атаки становятся таргетированными и хорошо спланированными.

По части реализованных проектов речь шла о SOC "I-Cyber" и его задачах в рамках государственной стратегии кибербезопасности, а также об облачных сервисах в разрезе дата-центра "Парковый".

Представитель компании-организатора McAfee — региональный менеджер по дистрибуции, Ксения Маценко, рассказывала о решениях для безопасности, которые предлагаются компанией уже сегодня. Речь шла о подходах и текущих наработках, которые уже реализованы компанией McAfee в Украине.

Отдельно состоялись две панельные дискуссии на тему кибербезопасности госсектора и энергетики. Там эксперты и участники обменялись мнениями состояния ИБ и возможными шагами его улучшения. Лейтмотив дискуссий — энергетика как базовая критическая инфраструктура, необходимая для функционирования других инфраструктур, а также идея снижения рисков и ущерба от атак, при условии принятия факта невозможности полной защиты от них.

Спикеры и темы

Приветственное слово от Американской Коммерческой Службы, Посольство США в Украине

Илона Штром — Senior Commercial Officer, Американская Коммерческая Служба, Посольство США в Украине

"Кибербезопасность приобрела глобальный характер в современном мире. Кибератаки становятся все сложнее и масштабнее. Как свидетельствуют отраслевые исследования, в 2020 году 99% организаций в мире пережили атаки с использованием мобильных вирусов, в связи с распространением дистанционной модели работы во время пандемии COVID" — говорит Илона.

Новая реальность. Новые подходы и технологии

Ксения Маценко — Региональный менеджер по дистрибуции, McAfee

"В Украине мы успешно представлены уже много лет. Нашими клиентами в государственном и энергетических секторах являются Верховна Рада України, Секретаріат Кабінету Міністрів, Центральна Виборча Комісія, Укренерго та iн. Наши решения сертифицированы локально и имеют заключение Госспецсвязи, что позволяет заказчикам строить комплексные проекты кибербезопасности на базе продуктов McAfee, что уже интегрированы между собой и управляются с единой консоли" — говорит Ксения.

Mo Cashman — Enterprise Security Architect and Principal Engineer, McAfee

"Сегодня перед национальными правительствами встает такой вопрос: ввиду того, что эта инфраструктура обеспечивает защиту всей страны, как защитить ее саму? Как применить стандарты архитектуры вроде тех, которые применяют предприятия для защиты своей производственной среды, к нашей критической инфраструктуре?" — сказал Mo Cashman в своем докладе.

Киберугрозы в период пандемии. Изменение векторов атаки на критическую инфраструктуру Украины

Сергей Прокопенко — заместитель руководителя службы по вопросам информационной безопасности и кибербезопасности, Аппарат Совета национальной безопасности и обороны Украины

"Много хакеров умеют запускать подбор паролей и взламывать учетки. Они знают, как попасть в вашу инфраструктуру, но не знают, как в ней передвигаться. Потому развился целый рынок продажи доступов в скомпрометированные сети и устройства. Если задаться целью, то можно найти объявления о продаже доступов как в небольшие сети, так и в админские учетки в довольно крупных банках" — отметил Сергей.

Концепция обеспечения кибербезопасности в энергетическом секторе Украины на 2021-2023 года

Евгений Владимиров — заместитель Министра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации, Минэнерго.

"В 2021 году мы создали концепцию обеспечения кибербезопасности в энергетическом секторе Украины. О чем она? Прежде всего — это фундамент, который в течение двух лет разрабатывался ключевыми предприятиями и учреждениями в отрасли энергетики и кибербезопасности, с привлечением общественности, научных сотрудников, экспертов и международной экспертизы. Так мы создали основу, на которой будет базироваться вся отраслевая кибербезопасность в энергетике", — говорит представитель Минэнерго.

Также Евгений раскрыл смысл этой концепции простыми словами и донес до участников некоторые планы на ближайшее будущее, а также глобальные вехи в стратегии построения кибербезопасной энергетики.

Государственно-частное партнерство в сфере киберзащиты объектов критической информационной инфраструктуры энергетического сектора

Андрей Кузмич — Начальник Государственного центра киберзащиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины

"Государственно-частное партнерство может быть выражено как участие в разработке нормативных и технических документов, внесение изменений в существующие, формирование украинских команд реагирования на компьютерные чрезвычайные события и налаживания их взаимодействия с CERT-UA, а также предоставление различного рода консультативной и практической помощи в сфере киберзащиты владельцам или руководителям объектов критической инфраструктуры" — делится планами эксперт.

Практические проблемы, возникающие при построении СУИБ

Игорь Финчук — начальник отдела защиты информации Департамента физической защиты, режима и безопасности, Укргидроэнерго

"Увеличилась доля хакинга. Мало кому интересно делать грубый взлом — это заметно, это грубо, это быстро может быть ликвидировано и не приносит выгоды, которая необходима злоумышленникам. Гораздо «интереснее» найти, скажем так, «официальную» уязвимость и эксплуатировать ее долгое время" — говорит г-н Финчук.

Речь идет, например, о фишинге, который стал способом получения учетных данных. Когда хакер находится в системе под реально существующей учеткой, то очень немногие технологии могут его отследить, а значит такую уязвимость и правда можно использовать длительное время, оставаясь незамеченным.

A Common Sense Approach to Cybersecurity for Critical Infrastructure

Ron Keen — Senior Advisor, U.S. Department of Homeland Security, National Risk Management Center (NRMC)

"Фокусируясь на риске, мы уделяем особое внимание угрозам со стороны злоумышленников и тому, как эта угроза использует разные сценарии и векторы атак, чтобы использовать уязвимости касательно отдельных активов, которые имеются в наших системах. Это точка пересечения, где сходятся угроза, свойство и актив" — говорит Рональд.

Индексы и рейтинги — как определить эффективность существующих систем киберзащиты

Роман Боярчук — Председатель Правления ОО "Международный университет кибербезопасности"

"На сегодняшний день не существует общего единого стандарта определения эффективности систем защиты — различные организации используют свои показатели и приоритеты. Таким образом, не всегда возможно не только понять, насколько эффективны средства обеспечения безопасности в абсолютном определении, но и отследить изменения в этой эффективности" — заявил Роман.

Отраслевой SOC. Роль и место в национальной системе кибербезопасности

Василий Цветков — начальник центра киберзащиты Государственное предприятие, «Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности»

"Кибербезопасность является важным элементом национальной безопасности. Киберпространство в условиях военной агрессии может выступать театром военных действий. Поэтому государство должно серьезно относиться к вопросу и уделять много сил и времени, чтобы оставаться в безопасности" — отмечает Василий.

Облачные сервисы как часть процессов цифровизации бизнеса и государства

Наталья Репина — Коммерческий директор дата-центра "Парковый"

Второй день форума — Киберполигон. Это практический день для специалистов в ИБ, где была развернута модель физической инфраструктуры и продемонстрированы типичные способы атак и их отражения. После киберполигона участников ожидали технические сессии по ключевым способам защиты.

Что было продемонстрировано:

Блокирование угроз на уровне сети

Атака с удаленного офиса

Атака на конечные точки

Атака на уязвимый сервис

Защита веб-трафика

Защита электронной почты

Сбор, анализ и реакция — SIEM.

Темы технических сессий:

Решение McAfee для контроля и защиты от утечки данных пользователей в период гибридной работы как из офиса, так и удаленно

Netwave

Как эффективно пользоваться McAfee или практические рецепты защиты

OptiData

Контролируемый доступ в интернет по периметру и за его пределами

Cофтлист

Почему EDR не менее важен, чем антивирус?

ITIS

Защита Office 365 с помощью McAfee Cloud (CASB)

SoftwareONE

Данная инициатива появилась как реакция на огромное количество накопившихся вопросов в сфере кибербезопасности в госсекторе и энергетике. Такой формат помогает повышать уровень специалистов и давать им понимание того, в каком направлении двигаться дальше. Из-за повышенного спроса на подобные площадки обмена мнениями, формат будет развиваться и дополняться в будущем.

Генеральный информационный партнер Форума — Интерфакс-Украина. Специалисты из Интерфакс показывают своим примером, что не обязательно быть IT-компанией для того, чтобы делать вклад в безопасное кибербудущее — их информационная поддержка и содействие оказали неоценимую помощь в организации и продвижении Форума.

О компании:

McAfee — компания, обеспечивающая киберзащиту в пространстве (от устройства до облака). Опираясь на принципы сотрудничества и взаимодействия, специалисты McAfee создают корпоративные и потребительские решения, которые делают мир безопаснее.

BAKOTECH – официальный дистрибьютор McAfee в Украине. При возникновении вопросов по решениям McAfee, пожалуйста, обращайтесь: mcafee@bakotech.com

Интерфакс-Украина – медиа-партнёр Форума