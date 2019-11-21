EE Real Estate Forum & Project Awards 2019

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Interfax-Ukraine to host press conference 'Government Crisis in Ukraine. Preservation of Coalition or Early Elections?'
Первый в Восточной Европе Форум Industry 4.0
Форум Industry 4.0 для С-level/КВЦ Парковый/22 ноября
Как быть успешным на рынке недвижимости 2020 - новые вызовы, новые возможности
КМЭФ-2019 пройдёт в Киеве 8-9 ноября
Главное финансовое событие года - 18-й Ежегодный Форум Финансовых Директоров Украины
22 октября 2019 воркшоп Стефа дю Плесси "Как создать выигрышную корпоративную культуру"
PEOPLE MANAGEMENT 7: Атланты для талантов 24.10.2019 / Ramada Event Hall
Первый инвестиционный форум под эгидой Президента Украины RE:think. Invest in Ukraine
BUSINESS WOMAN DAY – главная и самая масштабная женская бизнес-конференция в Украине!
Форум по управлению частным капиталом в Украине
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