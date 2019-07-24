XIX Международный финансовый форум

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Interfax-Ukraine to host press conference 'Government Crisis in Ukraine. Preservation of Coalition or Early Elections?'
Управленческий интенсив Кевина Гаскелла: Как объединить команду и достигать экстраординарных результатов
Ukraine Reform Conference. 2-4 июля 2019. Торонто, Онтарио, Канада
IV Аудит отделов продаж ЖК в Киеве и области
VIII Международная конференция "UkrCemFor 2019"
Всеукраинский земельный форум
"Трансфертное ценообразование. BEPS. Вызовы и возможности", 29.03.19, Park Inn, Киев
XII Международный молочный конгресс
Украинский энергетический форум
Monaco International Luxury Property Expo 2019
КОРПОРАТИВНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО 2019
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