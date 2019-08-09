Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

Подготовительная группа по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва для более эффективной работы создала две подгруппы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", одна подгруппа, по словам будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, будет заниматься организационными вопросами, а вторая – подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

По его словам, мажоритарщики и "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков также отметил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.