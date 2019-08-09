Выборы2019

Выборы

15:36 09.08.2019

Подготовительная группа по проведению первого заседания Рады создала две подгруппы

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Подготовительная группа по проведению первого заседания Верховной Рады IX созыва для более эффективной работы создала две подгруппы.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", одна подгруппа, по словам будущего народного депутата от партии "Слуга народа" Дмитрия Разумкова, будет заниматься организационными вопросами, а вторая – подготовкой первого пленарного заседания и вопросами распределения функций будущих парламентских комитетов.

По его словам, мажоритарщики и "Голос" будут представлены в каждой подгруппе.

Разумков также отметил, что решения подготовительной группы будут приниматься на общих сборах.

Теги: #заседание_вр
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