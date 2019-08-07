Выборы2019

Выборы

11:51 07.08.2019

Официальная пресса опубликовала список нардепов, избранных на выборах 21 июля

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Официальная пресса опубликовала список нардепов, избранных на выборах 21 июля

В официальных изданиях (газеты "Голос Украины" и "Урядовый курьер") в номерах за среду, 7 августа, опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля.

Список фамилий приводится в алфавитном порядке. В перечне нет победителя одномандатного избирательного округа №210 (Черниговская обл., с центром в Прилуках).

Этот список публикуется согласно с предоставленными Центральной избирательной комиссией оригиналами.

5 августа был последний срок для официального обнародования фамилий нардепов.

3 августа ЦИК объявила 225 парламентариев, избранных в общегосударственном многомандатном избирательном округе. По состоянию на 5 августа ЦИК также признала избранными 198 нардепов в одномандатных избирательных округах.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Теги: #парламентские_выборы #список
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