Выборы2019

Выборы

18:20 02.08.2019

ЦИК в пятницу признала избранными 160 нардепов-мажоритарщиков

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ЦИК в пятницу признала избранными 160 нардепов-мажоритарщиков

Центральная избирательная комиссия на заседании в пятницу на основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования установила результаты внеочередных выборов народных депутатов 21 июля в 7 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины победивших на этих округах лиц.

"Таким образом, по состоянию на 2 августа Центральная избирательная комиссия признала избранными 160 народных депутатов Украины", - сообщает пресс-служба ЦИК в пятницу вечером.

Также Центризбирком принял протоколы ОИК об итогах голосования с пометкой "Уточненный" ОИК №198.

"В заседании Комиссии объявлен перерыв", - говорится в сообщении.

Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.

Теги: #парламентские_выборы #цик
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