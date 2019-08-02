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17:46 02.08.2019

Полиция объявила подозрение пяти членам УИК округа №69 на Закарпатье из-за выдачи бюллетеней на имя лиц, находившихся за границей

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Полиция объявила подозрение пяти членам УИК округа №69 на Закарпатье из-за выдачи бюллетеней на имя лиц, находившихся за границей

Следователи и детективы полиции Закарпатской области по согласованию с прокуратурой объявили о подозрении пяти членам участковой избирательной комиссии (УИК) в с.Суха Иршавского района, которые незаконно выдали бюллетени для голосования за лиц, находившихся во время проведения голосования за границей.

"В рамках досудебного расследования установлено, что подозреваемые, будучи членами участковой избирательной комиссии одномандатного избирательного округа №69 по выборам народных депутатов Украины, действуя по предварительному сговору между собой, выдали бюллетени для голосования лицам, не имевшим права на их получение. В целом было выдано более 90 бюллетеней лицам, не имевшим право на их получение, на имя лиц, которые в день проведения внеочередных выборов в Верховную Раду Украины находились за границей", - написал спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко на странице в Фейсбуке в пятницу.

По его данным, действия подозреваемых квалифицированы по ч.2 ст.158-1 УК Украины (предоставление избирательных бюллетеней лицам, не имеющим право на их получение, совершенное членом избирательной комиссии, по предварительному сговору группой лиц).

Теги: #парламентские_выборы #полиция #подозрения
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