Шестой апелляционный админсуд примет решение, из-за которого ЦИК не сможет огласить результаты выборов в 210 округе на Черниговщине – глава ОИК

Шестой апелляционный админсуд намерен оставить в силе решение админсуда первой инстанции о повторном пересчете голосов избирателей на более чем 30 участках избирательного округа №210 (центр в Прилуках, Черниговская обл.), что может воспрепятствовать Центризбиркому огласить результаты голосования на внеочередных выборах нардепов по этому округу, заявляет глава ОИК №210, адвокат Оксана Соколовская.

"Достоверно известно, что сегодня тройкой судей Шестого апелляционного административного суда (Пилипенко, Белова, Эпель) будет вынесено заведомо неправосудного решение по делу 620/2229/19 в рамках апелляционной жалобы ОИК 210 на решение Черниговского окружного административного суда. Речь идёт о требовании кандидата в нардепы Приходько Б. провести повторный подсчёт голосов избирателей по более чем 30 участкам", - написала Соколовская на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

По словам главы окружкома, "данное решение апелляции может препятствовать ЦИК оглашению результатов по округу 210".

Согласно информации на сайте Центральной избирательной комиссии, по результатам подсчета голосов избирателей в одномандатном избирательном округе №210 победил баллотирующийся в парламент как самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент – самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16тыс. 440 голосов).