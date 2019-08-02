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15:00 02.08.2019

Члены ОИК №50 в Покровске не выполнили решение суда о пересчете голосов, полиция открыла уголовное производство

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Члены ОИК №50 в Покровске не выполнили решение суда о пересчете голосов, полиция открыла уголовное производство

Согласно постановлению Донецкого окружного апелляционного суда, избирательная комиссия 50-го округа в Покровске должна была провести повторный подсчет голосов избирателей на внеочередных выборах народных депутатов на 3 участках, однако по состоянию на 2 августа решение суда не выполнено, в связи с чем полиция начала досудебное расследование.

"Бездействие окружной избирательной комиссии влечет за собой уголовную ответственность. Действия членов ОИК квалифицированы по ч.1 ст. 382 Уголовного кодекса Украины (невыполнение судебного решения, вступившего в законную силу). Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17 грн – ИФ) или лишение свободы сроком до 3 лет, сообщает в пятницу Отдел коммуникации полиции Донецкой области.

В информации отмечается, что сейчас полицейские проводят необходимые следственные действия. Ход расследования находится на контроле руководства полиции Донецкой области.

Как сообщалось, 21 июля в Украине прошли внеочередные выборы народных депутатов.

22 июля в Гражданской сети "Опора" сообщили, что в избирательном округе №50 с центром в г.Покровск Донецкой области произошел конфликт после того, как наблюдатели заметили различия в цифрах в протоколах комиссий, а председателя окружной избирательной комиссии госпитализировали.

Как сообщили наблюдатели "Опоры", во время приема документов в участковой избирательной комиссии №140065 наблюдатели от партий и кандидатов заметили расхождения в протоколах, имеющиеся у наблюдателей и передаваемых из УИК в ОИК.

"Наблюдатели требовали, чтобы председатель ОИК зачитала вслух протокол и все цифры, которые в нем указаны, однако председатель окружной комиссии отказалась это делать и попыталась покинуть помещение. Наблюдатели попытались остановить ее физически, заблокировав двери", – сказано в сообщении на сайте Гражданской сети.

Согласно информации, в то же время на улице активисты установили несколько палаток и начали сносить шины, требуя проведения честных выборов и недопущения фальсификаций. Полиция попросила убрать шины, из-за чего между митингующими и правоохранителями произошла словесная перепалка.

"Около 22:45 голову ОИК №50 забрала карета скорой помощи из-за жалоб на плохое самочувствие", – сказано в сообщении.

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки МВД для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50. "Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",- сообщали вечером 23 июля на странице МВД Украины в в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

30 июля главк полиции Донецкой области сообщил, что по решению ОИК №50 здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских, и правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии, сообщает областной. Тогда же в полиции отмечали, что ОИК так и не возобновила свою работу.

Теги: #пересчет_голосов #оик
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