Рассмотрение исков в суде по проблемным округам может повлиять на итоги голосования на выборах в Раду – Слипачук

Рассмотрение судебных исков в проблемных одномандатных округах может повлиять на результаты голосования на внеочередных выборах народных депутатов Украины, констатирует глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"В производстве остаются судебные иски, рассмотрение которых может повлиять на установление результатов голосования", - сказала Слипачук на брифинге в четверг в Киеве.

По ее словам, 13 исков в настоящее время "находятся в производстве".

Глава ЦИК назвала 6 проблемных округов - №№ 50, 69, 105, 119, 198, 210.

"Сложная ситуация в 50-м округе, потому что баталия между кандидатами на первое место почти переходит за границы правового поля. ЦИК сейчас очень тщательно ее контролирует. Эта окружная избирательная комиссия получила дополнительное время для подведения итогов голосования и внесения уточнений", - рассказала Слипачук. По её словам, там будут произведён пересчёт голосов на трёх избирательных участках и устранены недостатки, указанные ЦИК.

"Мы ожидаем прибытие этой комиссии с уточнённым протоколом завтра в 12.00 на нашем заседании", - сообщила Слипачук.

По словам главы ЦИК, в случае, если из-за судебных производств на одномандатном избирательном округе не будут подведены итоги выборов до 5-го августа, то на этом округе подсчёт голосов продлится.

Она напомнила, что в 2014 году подобное уже было.

"Когда 63-й одномандатный избирательный округ по причине того, что к установленному законом сроку в результате судебных решений не были подведены итоги голосования в одномандатном избирательном округе, то ЦИК принимала отдельное постановление. И беспрерывное заседание (ЦИК - ИФ) именно по этой причине фактически шло почти два месяца, чтобы подвести итоги голосования и в этом одномандатном избирательном округе", - напомнила Слипачук.

Глава ЦИК сообщила, что в целом после дня голосования 21 июля было подано 74 иска в 23 одномандатных избирательных округах, из них 42-м было отказано, пять оставили без рассмотрения, 14 удовлетворены.