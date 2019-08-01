Апелляционный суд отменил решение первой инстанции о пересчете голосов на "округе Пашинского" – глава ЦИК

Седьмой апелляционный административный суд отменил решение суда первой инстанции о пересчете голосов на всех 299 избирательных участках одномандатного округа №64 (Житомирская обл.), заявила глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

"Вчера Седьмой апелляционный административный суд отменил указанное решение Житомирского окружного административного суда. Очень тщательно было рассмотрено дело, все документы, все доказательства", - сообщила Слипачук на брифинге в четверг в Киеве.

Она пояснила: "Вопрос, связанный с 64-ой окружной избирательной комиссией, где решением Житомирского окружного административного суда обязали провести пересчет на всех 299 участковых избирательных комиссиях. Это решение имело бы очень серьезное влияние на время и порядок подведения итогов голосования, потому что касалось как одномандатного избирательного округа, так и общегосударственного".

Как сообщалось, Житомирский окружной административный суд обязал окружную избирательную комиссию округа №64 (г.Коростень) пересчитать голоса на всех избирательных участках этого округа. Соответствующий иск был подан доверенным лицом кандидата от партии "Слуга народа" Вячеслава Сигачова, который просил признать противоправными действия ОИК, отменить протокол об итогах голосования и обязать окружную комиссию округа №64 осуществить повторный подсчет голосов по всем избирательным участкам (всего 299).

В округе №64 в Житомирской области победил народный депутат 8-го созыва, член фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Владимир Арешонков. По данным ЦИК, он набрал 27,63% голосов, кандидат от "Слуги народа" Сигачов - 26,83%. Нардеп 8-го созыва Сергей Пашинский, который также баллотировался в этом округе, набрал 18,04% голосов.