Выборы2019

Выборы

15:54 30.07.2019

Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

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Полицейские взяли под охрану помещения с документами ОИК №50 в Покровском, где продолжаются протесты из-за нарушений на выборах

По решению окружной избирательной комиссии (ОИК) №50 в Покровском (Донецкая обл.) здание, где находится избирательная документация, было передано под охрану полицейских, и правоохранители будут обеспечивать охрану до момента восстановления работы комиссии, сообщает областной главк полиции.

"На сегодня комиссия не работает. Сохранность избирательной документации обеспечивают подразделения полиции. Около ОИК №50 продолжают находиться граждане, которые выражают недоверие к результатам выборов. Нарушений общественного порядка нет", - сообщает во вторник днем пресс-служба полиции Донецкой области.

Согласно информации, на месте дежурят группа реагирования и следственно-оперативная группа Покровского отдела полиции, которые реагируют на обращения граждан.

"Доступ в помещение будет открыт, когда комиссия возобновит свою работу", - добавили в главке.

Также в облполиции напомнили, что по информации о возможных нарушениях избирательного законодательства продолжается досудебное расследование по ч.3 ст. 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права, повлиявшее на результаты выборов).

Как сообщалось, протестная акция продолжается под зданием ОИК №50 с понедельника, 22 июля, вследствие чего избирательная комиссия №50 не работает. "Наблюдатели на окружной избирательной комиссии №50 обнаружили признаки нарушений избирательного процесса, из-за чего у здания ОИК началась протестная акция. Протестующие установили палатки, а также начали сооружать шины", - сообщали тогда в Гражданской сети "Опора".

23 июля в Покровск был направлен вертолет из состава сил авиаподдержки Министерства внутренних дел Украины для стабилизации ситуации при подсчете голосов в ОИК №50. "Для стабилизации ситуации в ОИК № 50 в Покровске при подсчете голосов и недопущения осложнения оперативной обстановки принято решение перебросить туда по воздуху резервы групп спецназначения Нацполиции из состава сил авиаподдержки",- сообщали вечером 23 июля на странице МВД Украины в в соцсети Фейсбук во вторник вечером.

21 июля в Украине прошли внеочередные парламентские выборы.

Теги: #парламентские_выборы #нарушения #полиция
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