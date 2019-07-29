ЦИК завершила прием протоколов заграничных избирательных участков

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) приняла протоколы участковых избирательных комиссий (УИК) о голосовании на внеочередных выборах в Верховную Раду всех 102 зарубежных избирательных участков.

Как сообщает ЦИК на странице в соцсети Фейсбук, на заседании в понедельник Комиссия приняла, рассмотрела и объявила протоколы 27 участковых избиркомов на заграничных избирательных участках.

"Следовательно, 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы участковых избирательных комиссий о подсчете голосов избирателей всех 102 зарубежных избирательных участков", - сказано в сообщении.

Также ЦИК приняла восемь протоколов ОИК с пометкой "Уточненный" и поручила подготовить уточненные протоколы в одном округе.