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Выборы

14:21 29.07.2019

ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

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ЦИК осталось принять оригинальные протоколы об итогах голосования с 2 ОИК

В понедельник днем после перерыва в заседании ЦИК продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования в общегосударственном округе в пределах одномандатного округа и протоколы ОИК об итогах голосования в одномандатном округе на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля.

"Для рассмотрения и дальнейшей обработки были приняты соответствующие протоколы об итогах голосования ОИК 3 ОВО: № 49 (Донецкая область), № 70 (Закарпатская область), № 86 (Ивано-Франковская область). Таким образом, по состоянию 13:00 на 29 июля Центральная избирательная комиссия приняла протоколы об итогах голосования ОИК 197 ОВО", - сообщает пресс-служба ЦИК.

Также ЦИК приняла протоколы ряда ОИК ОВО с пометкой "Уточненный".

Всего на выборах в Украине было сформировано 199 ОИК.

Теги: #парламентские_выборы #цик
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