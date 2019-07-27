"Батькивщина": выборы в 17-м округе в Винницкой области сфальсифицированы

Партия "Батькивщина" требует от Центральной избирательной комиссии признать недействительными и отменить результаты выборов в одномандатном избирательном округе №17 (Винницкая область) сообщает, пресс-служба партии "Батькивщина".

"Представителями кандидата от "Батькивщины" Андрея Красницкого во время агитационной кампании и непосредственно в день голосования зафиксирован целый ряд нарушений и злоупотреблений, с помощью которых результаты выборов были сфальсифицированы в пользу кандидата-самовыдвиженца, действующего народного депутата от Блока Петра Порошенко Николая Кучера", - говорится в сообщении, на официальном сайте партии "Батькивщина" в субботу вечером.

Представители "Батькивщины" обвиняют кандидата Кучера в подкупе избирателей и использовании административного ресурса.

"Во время агитации кандидат Кучер активно прибегал к непрямому подкупу избирателей, раздавая людям разнообразную материальную помощь - от пищевых наборов и алкоголя в медицинских препаратов и очков", - отмечается в сообщении.

Партия "Батькивщина" считает, что выборы в одномандатном избирательном округе №17 были сфальсифицированы и должны быть признаны недействительными. А правоохранители должны установить и привлечь к ответственности всех причастных к нарушению закона", - подытожили в сообщении.