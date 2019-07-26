Выборы2019

Выборы

16:33 26.07.2019

Почти 91 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников – КИУ

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Почти 91 тыс. избирателей проголосовали на выборах в Раду за кандидатов-двойников – КИУ

Анализ Комитета избирателей Украины (КИУ) свидетельствует о том, что 90878 избирателей на выборах в Верховную Раду поддержали кандидатов-двойников, то есть тех, у кого одинаковые фамилии с более известными кандидатами.

Согласно подсчетам КИУ, в среднем двойники получали от 0,06% до 5% голосов.

В частности, на Закарпатье в одномандатном избирательном округе кандидат-двойник Иван Иванович Балога (самовыдвижение) получил 2,88% (2280 голосов). При этом другой кандидат, Иван Иванович Балога (партия "Единый центр"), получил 14,71%.

В КИУ отметили, что в некоторых округах результат кандидатов-двойников прямо повлиял на победителя. Так, в Луганской области в округе №106 один из кандидатов проиграл выборы из-за двойника: по результатам выборов второе место занял кандидат Юрий Анатольевич Фурман (его поддержали 19,37% граждан, а победил Алексей Кузнецов с 21,49%). При этом кандидат-клон – Андрей Леонидович Фурман – набрал 3,44% голосов.

Ранее в КИУ насчитали на выборах в Верховную Раду 161 кандидата-двойника в 48 округах.

Теги: #парламентские_выборы #двойник
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