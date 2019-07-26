Выборы2019

Выборы

11:04 26.07.2019

СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

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СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

Специалисты Службы безопасности Украины приняли исчерпывающие меры по защите интересов общества и государства от противоправного кибернетического и информационного воздействия при проведении внеочередных выборов в Верховную Раду и подсчета голосов, говорится заявлении, обнародованном пресс-центром спецслужбы в пятницу.

"Благодаря скоординированным действиям с сотрудниками Центральной избирательной комиссии, киберполиции и Госспецсвязи, специалисты Службы обеспечили надлежащий уровень кибербезопасности и минимизировали угрозы надежному и безопасному функционированию Единой информационной автоматизированной системы "Выборы" и автоматизированной информационно-телекоммуникационной системе "Государственный реестр избирателей". Это позволило гражданам Украины в полной мере реализовать свои конституционные права", - говорится в сообщении.

Также в сообщении отмечается, что международные наблюдатели высоко оценили работу СБУ по обеспечению безопасности избирательного процесса в информационном и киберпространстве.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля.

Теги: #парламентские_выборы #сбу #кибербезопасность
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