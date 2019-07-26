Выборы2019

Выборы

10:36 26.07.2019

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

2 мин читать
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

130 из 199 депутатов, побеждающих в одномандатных избирательных округах на внеочередных выборах в Верховную Раду, были выдвинуты партией "Слуга народа", сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.

23 депутата, побеждающих в мажоритарных округах, представляют другие партии: по шесть - "Оппозиционная платформа – За життя" и "Оппозиционный блок", три – партию "Голос", по два – партию "Европейская солидарность" и Всеукраинское объединение "Батькивщина", по одному – Всеукраинское объединение "Свобода", Объединение "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр".

Еще 46 побеждающих в одномандатных округах выдвигались самостоятельно и не представляют на выборах какую-либо политсилу.

По результатам обработки Центральной избирательной комиссии 100% электронных протоколов, в многомандатном избирательном округе (по партийным спискам) проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,05%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,10% и "Голос" - 5,82%. Остальные партии не преодолевают 5%-ный проходной барьер

Такое распределение голосов позволяет "Слуге народа" получить в парламенте по партийным спискам 124 места, ОПЗЖ – 37, "Батькивщине" – 24, "Евросолидарности" – 23 и "Голосу" – 17.

Таким образом, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата, 43 – ОПЗЖ, 26 – "Батькивщину", 25 – "Европейскую солидарность", 20 – "Голос", 6 – партию "Оппозиционный блок", по одному - "Свободу", "Самопомич", партии "Белая Церковь вместе" и "Единый центр", также в парламенте будет 46 самовыдвиженцев.

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли в воскресенье, 21 июля, по смешанной системе: 225 кандидатов избирались по партийным спискам в общегосударственном многомандатном округе и 199 по мажоритарной системе в одномандатных округах.

Действующая редакция Конституции не содержит требования об обязательном вхождении народного депутата во фракцию партии, по списку которой он был избран в парламент. Поэтому не исключено, что помимо фракций партий, преодолевших 5%-ный барьер, в будущем парламенте будут созданы депутатские группы, в которые могут войти депутаты-мажоритарщики.

Согласно закону о выборах народных депутатов Украины, ЦИК устанавливает результаты выборов депутатов в общегосударственном округе и в одномандатных округах не позднее, чем на пятнадцатый день со дня голосования (не позднее 5 августа). Не позднее, чем на пятый день (не позднее 10 августа) со дня установления результатов выборов ЦИК официально обнародует эти данные в газетах "Голос Украины" и "Урядовый курьер" (список избранных депутатов публикуется в алфавитном порядке).

Теги: #парламентские_выборы #цик
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:43 26.07.2019
Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

11:04 26.07.2019
СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

СБУ заявляет, что обеспечила кибербезопасность выборов в Раду

10:51 26.07.2019
В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

09:51 26.07.2019
ЦИК обработал все протоколы

ЦИК обработал все протоколы

09:45 26.07.2019
ЦИК обработал все протоколы: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработал все протоколы: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

09:04 26.07.2019
ЦИК обработала на утро пятницы 99,99% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработала на утро пятницы 99,99% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,05%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

18:38 25.07.2019
ЦИК к вечеру четверга приняла протоколы от 116 окружных избиркомов

ЦИК к вечеру четверга приняла протоколы от 116 окружных избиркомов

16:17 25.07.2019
Мэры, проигравшие выборы в Раду, обязаны уйти в отставку – "Оппозиционная платформа за жизнь"

Мэры, проигравшие выборы в Раду, обязаны уйти в отставку – "Оппозиционная платформа за жизнь"

16:04 25.07.2019
Суд в Донецкой области начал рассматривать дело о подкупе избирателей на выборах в Раду на округе №52 в Торецке – ОПЗЖ

Суд в Донецкой области начал рассматривать дело о подкупе избирателей на выборах в Раду на округе №52 в Торецке – ОПЗЖ

14:53 25.07.2019
Нардеп Гончаренко выиграл выборы в Раду в одномандатном округе №137 в Одесской области

Нардеп Гончаренко выиграл выборы в Раду в одномандатном округе №137 в Одесской области

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

100% электронных протоколов: в Харькове проиграли все кандидаты, поддержанные Кернесом

Обработано 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13% голосов, "ОПЗЖ" - 13,06%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Обработано 85% протоколов: "Слуга народа" - 42,93% голосов, "ОПЗЖ" - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%

Обработано 80,05% протоколов

Филатов призвал Зеленского провести досрочные местные выборы по всей Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Нацполиция и глава МВД Аваков обеспечили безопасность всех избирательных кампаний за текущий год – СМИ

Новоайдарский суд подтвердил честную победу Виктории Гриб над Сергеем Медведчуком на 105-м округе

Специалисты разобрались с кибератакой на сервер партии "Голос"

Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

В Славянске на Королевскую напали нанятые "Батькивщиной" националисты, заявляют в ОПЗЖ

Суд в Киеве обязал полицию расследовать призывы Фейгина к расправе над сторонниками "партии Шария" – нардеп-"радикал" Мосийчук

На встрече Зеленского с будущими нардепами от "Слуги народа" не обсуждались кадровые вопросы

Зеленский провел встречу с будущими нардепами от "Слуги народа"

В Донецкой области на 52-м округе победил кандидат от "Батькивщины" Яковенко

Волкер и Тимошенко обсудили результаты выборов в Раду и проведение реформ

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА