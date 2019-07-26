Выборы2019

Выборы

00:28 26.07.2019

Нацполиция и глава МВД Аваков обеспечили безопасность всех избирательных кампаний за текущий год – СМИ

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Нацполиция и глава МВД Аваков обеспечили безопасность всех избирательных кампаний за текущий год – СМИ

Правоохранительные органы Украины в лице главы МВД Украины Арсена Авакова и руководства Национальной полиции Украины обеспечили безопасность и законность волеизъявления во время всех избирательных кампаний Украины за текущий год. Об этом пишет Иван Сергиенко для интернет-издания «lenta.ua».

«Третьи выборы за год – если считать два тура президентских – прошли спокойно, несмотря на опасения экспертов об опасности раскачки ситуации. Избирательный процесс обошёлся без эксцессов во многом благодаря слаженной работе силовиков. Показательно, что международные наблюдатели, а также общественные структуры констатируют, что массовых схем по срыву или фальсификации результатов выборов не произошло», - отмечает автор.

И.Сергиенко отмечает, что правоохранители фиксировали незначительные нарушения, которые не повлияли на результаты выборов

Говоря об оценке международных партнёров, автор отмечает, что послы G7 приветствовали «проведение парламентских выборов в Украине на конкурентной основе с соблюдением основных прав и свобод», а также поздравили Украину с проделанной на досрочных парламентских выборах работой. Отдельно поздравил украинцев с мирным проведением выборов в Верховную Раду Госдеп США: выборы «дали чёткий результат и подчеркнули приверженность украинцев идеалам демократии».

Отдали должное работе украинских силовиков и украинские наблюдатели и политики - глава организации «Опора» Ольга Айвазовская отметила, что день голосования во время внеочередных парламентских выборов прошёл спокойно, преимущественно в соответствии с законом. Премьер-министр Владимир Гройсман расценил выборы как демократичные и свободные. Лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков показал свою эффективность в рамках президентской и парламентской кампаний: «Надо отдать должное – полиция заняла равноудаленную позицию, и выборы прошли прозрачно».

И.Сергиенко также отмечает, что МВД начала работу по подготовке к противодействию нарушениям на выборах ещё в январе – перед президентскими выборами: «Тогда министр внутренних дел впервые сформулировал основные задачи и принципы деятельности правоохранителей во время избирательного процесса. Основной массив работы был направлен на превенцию и незамедлительную реакцию на все инциденты. Тогда же МВД и ЦИК объединили усилия, подписав Меморандум о сотрудничестве».

Во время голосования на досрочных парламентских выборах избежать кибервмешательств удалось благодаря налаженному по инициативе МВД сотрудничеству с ГПУ, СБУ, Госспецсвязью, иностранными коллегами из ФБР, Европола, Интерпола, а также офисами Facebook, Google и Twitte.

Новацией стала интерактивная система фиксации нарушений «Выборы-2019», доступная на сайте МВД. 

Автор также отмечает, что в ходе волеизъявления 21 июля безопасность граждан и порядок на избирательных участках обеспечивали 132,5 тыс. правоохранителей, под круглосуточной охраной находились 199 окружных избирательных комиссий и почти 30 тыс. избирательных участков. По состоянию на 25 июля в полицию поступило 10661 обращений о нарушениях, связанных с избирательным процессом, открыто 516 уголовных производств. Составлено более 1437 административных протоколов.

«Министр внутренних дел заверил, что МВД заняло позицию абсолютно равную к каждому кандидату — вне зависимости от их провластности или оппозиционности, и ни Нацполиция, ни Нацгвардия, ни ГСЧС, ни погранслужба не будут участвовать в политическом процессе. Как показывает результат – правоохранители сработали объективно, невзирая на политическую окраску нарушителей», - подчёркивает И.Сергиенко.

 

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