Специалисты разобрались с кибератакой на сервер партии "Голос"

На CRM-сервер партии "Голос" в четверг была осуществлена кибератака, ІТ-специалисты преодолели эту уязвимость сервера.

"На CRM-сервер, которым пользуется партия "Голос", произошла кибератака. (…) Финансово чувствительной информации там не было", - говорится в сообщении на странице "Голоса" в Фейсбуке.

Позднее в партии проинформировали, что их специалисты "закрыли обнаруженную уязвимость", и атаковать эту CRM-систему теперь невозможно.

"С наибольшей вероятностью, данные волонтеров не вышли за пределы системы", -подчеркнули в "Голосе".

"Наша команда будет работать над тем, чтобы данные наших волонтеров были защищены на самом высоком уровне", - прокомментировал руководитель проекта внедрения CRM-системы Андрей Кучеренко.

По итогам обработки 99,94% электронных протоколов, в Верховную Раду IX созыва по спискам проходит партия "Голос", которую поддержали 5,83% избирателей.