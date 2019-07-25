Суд в Донецкой области начал рассматривать дело о подкупе избирателей на выборах в Раду на округе №52 в Торецке – ОПЗЖ

Донецкий окружной административный суд по обращению партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" начал заседание по делу о подкупе избирателей на выборах Верховной Рады на избирательном округе № 52 в г.Торецк.

Как сообщается в четверг на сайте ОПЗЖ, представители партии подали более 10 обращений в суды по всем фактам нарушения избирательного процесса: минирование участков, "карусели", "сетка" для скупки голосов, вбросы бюллетеней в избирательную урну и подкуп избирателей.

"Также мы требуем дать законную оценку грубым нарушениям закона со стороны участковых и окружной избирательных комиссий. Мы видели массовые фальсификации и махинации со стороны кандидата от "Батькивщины" Евгения Яковенко и купленных им членов окружной комиссии, которые сделали всё, чтобы украсть победу у кандидата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Олега Погодина. Мы требуем восстановить верховенство права, вернуть процесс в законное русло и защитить выбор жителей 52 округа", – заявил юрист Юрий Красненко.

В ОПЗЖ заявляют о выявлении более 500 фактов нарушений избирательного законодательства, а именно массовых вбросов бюллетеней, минирования участков, "каруселей", повреждения коробок с бюллетенями, затягивания процедуры подсчета голосов, переписанная протоколов с участковых избирательных комиссий.