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15:43 25.07.2019

В Славянске на Королевскую напали нанятые "Батькивщиной" националисты, заявляют в ОПЗЖ

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В Славянске на Королевскую напали нанятые "Батькивщиной" националисты, заявляют в ОПЗЖ

В Славянске Донецкой области во время рассмотрения Окружным административным судом дела о подкупе избирателей кандидатом от "Батькивщины" Евгением Яковенко в 52 избирательном округе националисты с символикой "Батькивщины" напали на народного депутата от Оппозиционной платформы – за жизнь" Наталию Королевскую, заявляют в партии.

"Мы подали более 10 исков в суд с требованием разобраться по фактам нарушений в работе окружной комиссии, фальсифицировании выборов и подкупе избирателей на 52 округе, где кандидат от "Батькивщины" Евгений Яковенко и его карманный окружком украли победу у нашего кандидата Олега Погодина. Начались слушания по делам, но "Батькивщина" вместо своего ответчика прислала в суд группу неадекватов, считающих себя патриотами и националистами, которые давят на суд, угрожают членам нашей команды, а теперь перешли к прямому физическому воздействию, напав на меня. Нас этим не испугаешь, мы сделаем все, чтобы защитить голоса избирателей, голосовавших за Олега Погодина, и не допустить, чтобы националисты "Батькивщины" через подкуп и фальсификации дорвались до власти в Торецке и начали терроризировать его жителей", - цитирует Королевскую в четверг днем пресс-служба ОПЗЖ.

В сообщении политсилы не указывается, какое именно прямое физическое воздействие в отношении Королевской было применено.

Вместе с тем, по сообщениям ряда украинских СМИ, Королевскую в Славянске обсыпали мукой.

Теги: #опзж #батькивщина #королевская
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