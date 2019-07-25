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15:00 25.07.2019

Суд в Киеве обязал полицию расследовать призывы Фейгина к расправе над сторонниками "партии Шария" – нардеп-"радикал" Мосийчук

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Суд в Киеве обязал полицию расследовать призывы Фейгина к расправе над сторонниками "партии Шария" – нардеп-"радикал" Мосийчук

Печерский районный суд Киева в четверг своим решением обязал Национальную полицию Украины зарегистрировать и расследовать уголовное производство в отношении гражданина Российской Федерации, адвоката Марка Фейгина за публичные призывы к физической расправе над сторонниками "партии Шария", утверждает нардеп фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук.

"Только что Печерский районный суд Киева обязал Национальную полицию зарегистрировать и расследовать уголовное производство в отношении гражданина Российской Федерации Марка Фейгина, который публично призывал к физической расправе над сторонниками партии Шария", - написал Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг днем.

Нардеп-"радикал" подчеркнул, что "дело не только и не столько в Шарие, а в сотнях тысяч людей, которые своими голосами поддержали эту партию на выборах".

"Никому из иностранцев не разрешено и недопустимо призывать одних украинцев бить других украинцев за их политические взгляды. Это преступление! Уголовное преступление! И за него Фейгину придется ответить", - написал Мосийчук.

Теги: #мосийчук #шарий
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