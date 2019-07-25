Выборы2019

Выборы

14:53 25.07.2019

Нардеп Гончаренко выиграл выборы в Раду в одномандатном округе №137 в Одесской области

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Нардеп Гончаренко выиграл выборы в Раду в одномандатном округе №137 в Одесской области

Одесскую область в Верховной Раде будут представлять девять народный депутатов, избранных от партии "Слуга народа", и два самовыдвиженца.

Согласно информации, размещенной на сайте Центральной избирательной комиссии, по итогам обработки 100% электронных протоколов действующий народный депутат из фракции "Блок Петра Порошенко", самовыдвиженец Алексей Гончаренко выиграл выборы в одномандатном избирательном округе №137. Его поддержали 29,55% избирателей.

Конкурентами Гончаренко на округе был 21 кандидат, в том числе представитель партии "Слуга народа" Александр Муконин, которого поддержали 24,45% избирателей.

Действующий глава Одесского областного совета, самовыдвиженец Анатолий Урбанский выиграл выборы в Раду по одномандатному округу №143 с поддержкой в 56,95% избирателей.

Другие одномандатные округа Одесской области в парламенте будут представлять кандидаты от партии "Слуга народа" - Артем Дмитрук (ОИО №133, 32,66%), Олег Колев (№134, 35,11%), Алексей Леонов (№135, 40,21%), Александр Горенюк (№136, 47,07%), Степан Чернявский (№138, 37,28%), Игорь Васильковский (№139, 34,18%), Сергей Колебошин (№140, 43,11%), Александр Ткаченко (№141, 36,83%), Антон Киссе (№ 142, 28,58%).

Теги: #парламентские_выборы
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