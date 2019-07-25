Выборы2019

Выборы

13:04 25.07.2019

Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,04%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,82%

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Обработано 99,9% протоколов: "Слуга народа" - 43,16%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,04%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,1%, "Голос" - 5,82%

В Верховную Раду IX созыва по спискам, согласно результатам обработки Центральной избирательной комиссии 99,9% электронных протоколов, проходят партии "Слуга народа" (43,16% голосов избирателей), "Оппозиционная платформа – за жизнь" (ОПЗЖ) - 13,04%, ВО "Батькивщина" – 8,18%, "Европейская солидарность" - 8,1% и "Голос" - 5,82%.

Согласно данным на сайте ЦИК по состоянию на 13.00 четверга, 25 июля, не преодолевают 5%-ный проходной барьер Радикальная партия (4,01%), "Сила и честь" - 3,82%, "Оппозиционный блок" - 3,03%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 2,41% голосов.

Партия Шария набирает 2,23% голосов, ВО "Свобода" - 2,15%, "Гражданская позиция" - 1,04%.

Менее 1% набрали Партия зеленых (0,66%), партия "Объединение "Самопомич" (0,62%).

Внеочередные выборы в Верховную Раду прошли 21 июля.

Теги: #парламентские_выборы
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