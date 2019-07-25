Выборы2019

Выборы

12:36 25.07.2019

В пяти избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на выборах в Раду – Айвазовская

1 мин читать
В пяти избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на выборах в Раду – Айвазовская

В избирательных округах в Закарпатской, Черкасской, Луганской, Донецкой и Львовской областях может произойти повторный пересчет голосов на внеочередных выборах в Верховную раду Украины, сообщила председатель правления Гражданской сети "ОПОРА" Ольга Айвазовская.

"Сегодня за окном четверг, а уже в 5-м округе дело идет к повторному подсчету голосов по участкам. Таким образом, Закарпатье, Черкасская, Луганская, Донецкая, Львовская", - написала она на своей странице в соцсети Фейсбук в четверг.

По словам Айвазовской, члены комиссий находятся на грани нервного истощения, но малый разрыв между кандидатами или нарушения по процедуре транспортировки (например, ненадлежащая упаковка избирательной документации) является фактором влияния на решение о повторном подсчете, на котором должны также присутствовать члены УИК.

"Представьте, насколько люди "счастливы" возвращаться в ад цифр и документов, которые еле сдали до вторника", - отметила она.

Айвазовская указала, что уже открыто уголовное производство по факту уклонения от выполнения своих обязанностей членами комиссии, так как они не хотят идти в ОИК на перерасчет. "Ничего, время есть до 5 августа", - отметила она.

Теги: #айвазовская #парламентские_выборы #опора
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:14 25.07.2019
Кернес: результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента

Кернес: результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента

11:55 25.07.2019
На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье – СМИ

На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье – СМИ

11:21 25.07.2019
Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

09:46 25.07.2019
ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

21:13 24.07.2019
Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

17:50 24.07.2019
ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

17:38 24.07.2019
В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

13:59 24.07.2019
Пересчет голосов на 105-м округе подтвердил победу Виктории Гриб – "Оппоблок"

Пересчет голосов на 105-м округе подтвердил победу Виктории Гриб – "Оппоблок"

13:40 24.07.2019
ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

13:38 24.07.2019
Кернес считает, что результаты парламентских выборов не стоит проецировать на местные

Кернес считает, что результаты парламентских выборов не стоит проецировать на местные

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

100% электронных протоколов: в Харькове проиграли все кандидаты, поддержанные Кернесом

Обработано 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13% голосов, "ОПЗЖ" - 13,06%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Обработано 85% протоколов: "Слуга народа" - 42,93% голосов, "ОПЗЖ" - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%

Обработано 80,05% протоколов

Филатов призвал Зеленского провести досрочные местные выборы по всей Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" продолжит развитие региональной структуры и начнет подготовку к местным выборам

Харьковская полиция зарегистрировала 59 уголовных производств, связанных с выборами

Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов на некоторых участках округа №117 во Львове

Гройсман назвал внеочередные выборы в Раду демократичными и свободными

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности – МВД

Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

В Обухове голоса избирателей считали в кафе, открыто дело – полиция

ЦИК осталось обработать 0,63% электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" - 43,17%,

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА