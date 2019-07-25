Кернес: результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента

Харьковский городской голова Геннадий Кернес заявил, что победой на выборах в Верховную Раду кандидаты от партии "Слуга народа" обязаны доверию людей к президенту Украины Владимиру Зеленскому, и выразил готовность встретиться с народными депутатами Украины, избранным от Харькова.

В интервью службе новостей "Харьковские известия", комментируя результаты минувших парламентских выборов, Кернес отметил, что для Харькова это неожиданный результат, потому что кандидаты от партии "Оппозиционный блок" не прошли в парламент, хотя многое сделали, чтобы завоевать доверие людей: встречались с ними, помогали решать проблемы, отвечали на вопросы и чувствовали поддержку.

"Произошло то, что во всех округах Харькова, кроме одного, выиграли представители команды "ЗЕ". Если взять пример в Украине Вячеслава Богуслаева, то президент "Мотор Сич" проиграл свадебному фотографу. Герой Украины промышленник, производственник, и таких примеров много. Другой вопрос, что увидим в дальнейшем. Во всяком случае, я уверен, что они должны понимать, зачем их избирали в законодательный орган", - сказал мэр Харькова.

По его словам, кандидаты от партии "Слуга народа" и их оппоненты соревновались в неравных условиях: у первых изначально был политический бренд и поддержка около 40% избирателей.

Кернес отметил, что результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента.

"Люди поддержали президента, в его обращениях, что ему нужно собрать команду единомышленников. Если взять пример Харькова – у меня как городского головы есть большинство в городском совете, которое меня конструктивно поддерживает, и мы видим как развивается Харьков. И, если такое большинство в парламенте будет работать над изменением нашей страны к лучшему – значит, все, что хотелось – сбылось. Давайте подождем, пока можем говорить только об итогах, но о них уже так много сказали", - отметил Кернес.

Он сообщил, что встретится с новоизбранными народными депутатами Украины от Харькова и обсудит совместную работу.

"Уверен, что я встречусь с народными депутатами, буду с ними общаться, находить точки соприкосновения. Писать депутатский запрос умеют все, а, чтобы сделать конкретные дела для людей – нужно время. Для этого должна произойти такая встреча", - сказал Кернес.