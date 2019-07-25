Выборы2019

Выборы

11:55 25.07.2019

На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье – СМИ

1 мин читать
На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье – СМИ

В Закарпатской области, более 10 членов окружной избирательной комиссии (ОИК) №70 отравились испорченной пищей, из-за чего комиссия не может завершить подсчет голосов на прошедших еще 21 июля внеочередных парламентских выборах, сообщает местное интернет-издание "Мукачево.нет".

"Отравились испорченной пищей более 10 членов ОИК, пострадали также 2 полицейских, сотрудник ГСЧС и 1 наблюдатель… Симптомы у всех одинаковые: высокая температура за 40, рвота и диарея… Председатель ОИК говорит, что заказали еду неподалеку в ресторане. Некоторые члены ОИК сейчас дома, но им тоже плохо. Официально за помощью врачей обратилось лишь 6 человек и сейчас 4 члена ОИК в инфекционном отделении свалявской больницы. Столько же лечатся дома", - говорится в обнародованной в четверг заметке.

Чем отравились, люди точно не знают, но предполагают, что проблема в оливье: его ели все.

По состоянию на 11.30 четверга, 25 июля, Центральная избирательная комиссия получила и обработала 99.87% электронных протоколов.

Теги: #парламентские_выборы #оливье
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:36 25.07.2019
В пяти избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на выборах в Раду – Айвазовская

В пяти избирательных округах может произойти повторный пересчет голосов на выборах в Раду – Айвазовская

12:14 25.07.2019
Кернес: результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента

Кернес: результаты парламентских выборов говорят о поддержке президента

12:12 25.07.2019
На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье

На Закарпатье в 70-м избирательном округе не могут подсчитать голоса из-за отравления членов ОИК оливье

11:21 25.07.2019
Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

Полиция Луганщины усилила охрану ОИК в Северодонецке и Счастье

09:46 25.07.2019
ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

ЦИК обработал на утро четверга 99,85% протоколов: "Слуга народа" - 43,17%, голосов, "ОПЗЖ" - 13,03%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,10%, "Голос" - 5,82%

21:13 24.07.2019
Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

Топ-менеджер "Интерпайпа" победил на выборах в Раду по мажоритарке в Днепре, баллотируясь от "Слуги народа"

17:50 24.07.2019
ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

ЦИК сделает все, чтобы в 15-дневный срок объявить результаты голосования на выборах в Раду – Радченко

17:38 24.07.2019
В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

13:59 24.07.2019
Пересчет голосов на 105-м округе подтвердил победу Виктории Гриб – "Оппоблок"

Пересчет голосов на 105-м округе подтвердил победу Виктории Гриб – "Оппоблок"

13:40 24.07.2019
ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

ЦИК осталось обработать менее полпроцента электронных протоколов: лидирует "Слуга народа" с 43,17%

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

100% электронных протоколов: в Харькове проиграли все кандидаты, поддержанные Кернесом

Обработано 95,01% протоколов: "Слуга народа" - 43,13% голосов, "ОПЗЖ" - 13,06%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

Обработано 85% протоколов: "Слуга народа" - 42,93% голосов, "ОПЗЖ" - 12,93%, "Евросолидарность" - 8,29%, "Батькивщина" - 8,14%, "Голос" - 6,03%

Обработано 80,05% протоколов

Филатов призвал Зеленского провести досрочные местные выборы по всей Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

"Голос" продолжит развитие региональной структуры и начнет подготовку к местным выборам

Кернес считает, что результаты парламентских выборов не стоит проецировать на местные

Харьковская полиция зарегистрировала 59 уголовных производств, связанных с выборами

Кандидат Юринец требует в суде пересчета голосов на некоторых участках округа №117 во Львове

Гройсман назвал внеочередные выборы в Раду демократичными и свободными

Прошедшие парламентские выборы показали приверженность украинского народа демократическим идеалам - Госдеп

ЦИК продолжает принимать протоколы ОИК: в среду поступили документы из 14 одномандатных округов

ОИК №105 в городе Счастье пересчитывает голоса, полиция усилила меры безопасности – МВД

Обработано 98,95% протоколов: "Слуга народа" - 43,14% голосов, "ОПЗЖ" - 13,02%, "Батькивщина" - 8,18%, "Евросолидарность" - 8,12%, "Голос" - 5,84%

В Обухове голоса избирателей считали в кафе, открыто дело – полиция

РЕКЛАМА
Выборы2019
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА