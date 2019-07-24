В округе №122 во Львовской области победил кандидат от "Самопомочи"Бакунец

Кандидат в народные депутаты от партии "Самопомич" Павел Бакунец стал победителем на внеочередных выборах в Верховную Раду в избирательном округе №123 во Львовской области, следует из данных на сайте ЦИК после подсчета 100% протоколов.

32-летний мэр райцентра Яворов набрал 14,84% голосов. На втором месте – кандидат от партии "Голос" Виталий Андрейко (13,65% голосов), а на третьем – самовыдвиженец Роман Демчина, набравший 10,84% голосов.

Владимир Парасюк, представлявший округ в VIII созыве парламента, не был зарегистрирован кандидатом в народные депутаты.

В округ №122 входят Яворовский и Жовквовский районы Львовской области.