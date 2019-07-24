"Голос" продолжит развитие региональной структуры и начнет подготовку к местным выборам
Партия "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру, начнет готовиться к местным выборам, а также внесла изменения в команде.
Как сообщила пресс-служба партии, на съезде в среду "Голос" избрал Святослава Вакарчука главой партии, а Юлия Клименко, которая возглавляла "Голос" с момента обновления и переименования политсилы, сосредоточится на работе над экономической повесткой дня для "Голоса".
"Теперь, после завершения избирательной кампании и тура изменений, я могу сосредоточиться на развитии партии "Голос". Я очень благодарен Юлии за ее работу по реорганизации партии, формированию избирательного штаба и руководства избирательной кампанией, благодаря которой "Голос" за два месяца с нуля стала парламентской партией", - сказал Вакарчук.
В сообщении также указано, что "Голос" продолжит развивать свою региональную структуру и мобилизовать своих сторонников, а также начинает готовиться к местным выборам.
Очередные местные выборы должны состояться осенью 2020 года.
Согласно результатам обработки 99,58% электронных протоколов, партия "Голос" получила поддержку 5,83% избирателей в многомандатном округе (848742 голоса).
На сайте партии "Голос" указано, что Вакарчук – лидер этой партии, а Клименко – глава партии, руководитель избирательной кампании.