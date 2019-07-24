Пересчет голосов на 105-м округе подтвердил победу Виктории Гриб – "Оппоблок"

В Луганской области на 105-м округе (г.Счастье) состоялся пересчёт голосов на спорном участке №405. Согласно данным оригинала протокола здесь, как и на остальных участках округа, победила представитель "Оппозиционного блока" Виктория Гриб, на втором месте - представитель партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Сергей Медведчук.

Как сообщила пресс-служба "Оппоблока", команда Сергея Медведчука поставила под сомнение и решила оспорить выбор населения, инициировав на данном округе пересчет голосов. По информации представителей "Оппоблока", команда Медведчука ставила задачу по итогам пересчета искусственно уменьшить количество голосов, отданных за Викторию Гриб, а именно – не засчитать бюллетени с плохо просматриваемой печатью, галочкой, которая выходит за границы квадратика и др.

Такими бюллетенями оказались бюллетени в поддержку Медведчука, их выявили 4 штуки.

"В результате первоначальные результаты голосования на данном участке подтвердились: за Викторию Гриб проголосовали 382 человека, за Сергея Медведчука – 241. Это был последний спорный участок по одномандатному округу, и объективная победа Гриб подтверждена ещё раз и теперь окончательно", - подытожили в "Оппоблоке".

Ранее в среду МВД Украины сообщило, что окружная избирательная комиссия (ОИК) №105 пересчитывает голоса, полиция усилила там меры безопасности.